Царское грушевое варенье с лимоном
• Груши (не перезревшие) — 1 кг.;
• Сахар — 1 кг.;
• Лимон — 1 шт.;
• Вода — 200 мл.
Приготовление:
1. Груши необходимо очистить от кожицы, сердцевины и нарезать крупными дольками.
2. Лимоны вымыть, нарезать кружочками, удалив семена.
3. Нарезанные лимоны залейте кипятком и проварите в течение 3 минут. Отвар слейте и сварите на нем сироп.
4. Кипящим сиропом залейте груши и лимоны, выдержите в течение на часа, затем поставьте варить на медленный огонь, обязательно снимая образовавшуюся на поверхности сиропа пенку. Пенки тоже вкусные, их в чашечку собираете и потом с молоком или чаем с удовольствием отведают ваши сладкоешки.
5. Варите варенье до прозрачности грушевых долек. Можно варить сразу, а можно в несколько приемов, мне больше нравится в два, три приема доводить варенье до готовности, отставляя его после каждого раза остыть и настояться.
6. Готовое варенье раскладываем в банки и закатываем.
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Варила варенье с лимоном, грушами и яблоками. Сахара по рецепту 700 гр. Варенье получилось вкусное, но очень сладкое. 1 кг сахара не много будет?
Сейчас сахар непонятно из чего производимый… Его сыпать надо двойную или тройную дозу, чтобы почувствовать, что он есть в варенье или чае!!!!!