Царское грушевое варенье с лимоном

Продукты:• Груши (не перезревшие) — 1 кг.;• Сахар — 1 кг.;• Лимон — 1 шт.;• Вода — 200 мл.Приготовление:1. Груши необходимо очистить от кожицы, сердцевины и нарезать крупными дольками.2. Лимоны вымыть, нарезать кружочками, удалив семена.3. Нарезанные лимоны залейте кипятком и проварите в течение 3 минут. Отвар слейте и сварите на нем сироп.4. Кипящим сиропом залейте груши и лимоны, выдержите в течение на часа, затем поставьте варить на медленный огонь, обязательно снимая образовавшуюся на поверхности сиропа пенку. Пенки тоже вкусные, их в чашечку собираете и потом с молоком или чаем с удовольствием отведают ваши сладкоешки.5. Варите варенье до прозрачности грушевых долек. Можно варить сразу, а можно в несколько приемов, мне больше нравится в два, три приема доводить варенье до готовности, отставляя его после каждого раза остыть и настояться.6. Готовое варенье раскладываем в банки и закатываем.