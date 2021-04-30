Сад и огород
ВЕСНА, ВЕСНА
Дорогие садоводы! С весенними и долгими праздниками! Здоровья, радости, отличного отдыха - работы в саду и огороде. Чистого и мирного неба
В совместных планах грибницы и дерева есть желание быстро накормить хозяина участка своими плодами
Как посадить грибы на даче: 3 способа разведения грибницы Всё более популярным становится выращивание грибов на даче и в огороде. Но не всякие виды полезны для сада. Трутовик, к примеру, относится к паразитарным грибам и разрушает древесину живого дерева. Съедобные же грибы - сапрофиты, живут и питаются органическими остатками. А есть и такие, которые вступают в симбиоз с плодовыми деревьями и кустарниками. Поэтому многие из них не только можно, но и желательно разводить на даче, создав необходимые услови...
Какие растения можно посадить на участке с высоким уровнем грунтовых вод
Грунтовые воды на участке — головная боль для садовода. В таких местах сложно вырастить даже неприхотливые культуры. Лишняя вода ограничивает доступ кислорода к корням растений, они плохо переносят зиму и погибают. Чтобы этого избежать, нужно знать, какие деревья и кустарники могут расти на влажной почве, а какие растения избыток влаги не переносят. Дренаж или посадка влаголюбивых растений Естественный способ решения проблемы грунтовых вод — посадка влаголюбивых деревьев и кустарников. Они...
Эксперимент с голубикой прошло два месяца
Германия. Продолжаю эксперимент с голубикой. 25 февраля поставил две ёмкости с двумя сортами голубики в теплицу и хочу узнать на сколько раньше на этих двух кустах будут зреть ягоды. Анологичнее сорта близнецы стоят тоже на улице под открытым небом. Сравним и увидим результат впечатляет.
Мощный рецепт для похудения
Этот напиток не только помогает похудеть, но и очищает и оздоравливает организм. Для него понадобиться нежирный кефир и семена льна. Этот напиток можно употреблять на протяжении 2-3 месяцев. За 2 недели можно похудеть на 4-5 кг при соблюдении условий - исключить вредные продукты и немного заниматься спортом. ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится!!!
Красивое из ивы.
Как-то в инете увидела поделки из ивы. Очень уж они меня заинтересовали, потому что выглядели потрясающе. Обмыслила всё и пришла к выводу, что при желании это может сделать каждый. Решила поделиться с вами. Композиции в горшках Здесь нужен обруч Совсем просто. Если увеличить длину, то получиться прекрасная ширма. Беседка А можно ещё проще Творите, дерзайте. Успеха всем!
Что это?
Вырос в розах куст. Пересадила. У нас в Астрахани таких не наблюдаю. Скорее всего с моря)) кто знает что это за кустарник?
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Что это?
Вырос в розах куст. Пересадила. У нас в Астрахани таких не наблюдаю. Скорее всего с моря)) кто знает что это за кустарник?
Что это? Может кто знает))
Вырос куст в розах. Пересадила. А название так и не знаю. Нигде похожих не растёт. С моря скорее всего привезла когда-то)
Что это? Может кто знает))
Вырос куст в розах. Пересадила. А название так и не знаю. Нигде похожих не растёт. С моря скорее всего привезла когда-то)
Китай объявил о победе над бедностью
Летом этого года стукнет ровно 20 лет подписанию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Безусловно, он будет продлён, «расширен и углублен», как говорил Михаил Горбачёв. Но за эти два десятилетия много воды утекло в Амуре. Мы до сих пор переживаем тяжкое наследие 90-х, постоянно сравнивая нынешние грандиозные успехи с тем смутным временем. Китай же, не рефлексируя, стал за эти 20 лет второй, а по некоторым позициям и первой экономикой мира. «АН» показалось инт...
Павловния войлочная
всем привет✋ Я к вам за советом, решила на участке посадить павловнию войлочную, прикупила семена, и тут наткнулась на статью, что павловния сорняк, заведешь и будешь мучиться с корнями, а еще она может вымерзнуть и погибнуть, и самое печальное, что такой красиво как на картинке она не будет:((((, в ЦФО она растёт как куст так как для нее здесь холодно ((((
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Павловния войлочная
всем привет✋Я к вам за советом, решила на участке посадить павловнию войлочную, прикупила семена, и тут наткнулась на статью, что павловния сорняк, заведешь и будешь мучиться с корнями, а еще она может вымерзнуть и погибнуть, и самое печальное, что такой красиво как на картинке она не будет:((((, в ЦФО она растёт как куст так как для нее здесь холодно ((((
Отходы, бутылки, пластиковые пакеты, превращаются в эффективную мульчу для органического земледелия
Мульчирование - поверхностное покрытие почвы му?льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств. Новые способы мульчирования магнитной мульчей (мульчей с магнитной восприимчивостью) позволяют преодолеть проблему смешивание мульчи с почвой[1], по сравнению с другими видами мульчи. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельчённые до определённых размеров, материалы. Мульчирование - один из самых эффективных способов поддержани...
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Удивительные отличительные свойства Умной агротехнологии на основе применения агропанелей
Часто противопоставляются 2 существующих на сегодня агротехнологии — типы ведения земледелия: традиционное и природное. Модно критиковать традиционное и петь дифирамбы природному. Но, на мой взгляд, критерии разделения высосаны из пальца, разделять традиционное и природное земледелие неверно. Традиционное – оно и есть природное, называют его и органическим. На деле классификация видов землепользования, по большому счету, несколько иная, информация об этом есть в...
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