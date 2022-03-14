Как ухаживать за смородиной после зимы?

Ранней весной, до распускания почек, начинается забота о смородине. Земля вокруг кустов очищается граблями, убирается листва, мусор, прошлогодняя мульча и сжигается, так как верхнем рыхлом слое могут находиться вредные личинки, насекомые. Почва в приствольном кругу рыхлиться, удаляются первые сорняки.как ухаживать за смородинойДля сохранения и удержания влаги, приствольные круги вокруг кустов мульчируются перегноем, компостом, скошенной травой, перепревшим навозом. Агротехнический прием позволяет избавиться от частого рыхления грунта, поливов, большого количества сорной травы.Обрезка смородины проводится осенью и весной. Главный принцип, не навредить растению, в весеннее время обрезайте кусты до начала сокодвижения, иначе санитарная обрезка превратиться в травмирование смородины. Тщательно осмотрите куст, при помощи секатора удалите вымерзшие, подгнившие побеги, слабые, недоразвитые, хорошего урожая от них не будет. Правильно сформируйте куст, учитывая особенности черной и красной смородины, давая возможность росту новых побегов.Обработка смородины весной от вредителейВ целях защиты от всевозможных вредителей весной проводится профилактика смородиновых кустов. Основным вредоносным насекомым, поражающим кусты черной и реже красной смородины, является смородиновый почковой клещ. При обрезке обратите внимание на вздувшиеся рыхлые почки, напоминающие горошины, именно там зимуют самки вредителя, которые с появлением солнечных лучей начинают активно размножаться.Обработка смородины весной кипятком является хорошим профилактическим народным методом борьбы с вредителями, который проводят строго до набухания и распускания почек. Для процедуры желательно использовать лейку с душевой насадкой, чтобы ошпаривание было равномерным. Кипящую воду наливают в лейку, однородно ошпаривают растения, захватывая все побеги и почки. Обработка кипятком позволяет уберечь смородину от почкового клеща, тли, смородиновой златки, других вредных насекомых, является хорошей профилактикой против различных вирусных, грибковых заболеваний, в том числе мучнистой росы.полив смородины кипяткомПомимо кипятка с вредителями, инфекциями помогают бороться различные травяные настои, отвары с добавлением различных домашних средств: настой чистотела, одуванчика, табака с золой, отвар луковой шелухи, чесночная настойка, растворы соды и горчичного порошка. Дачники и огородники не стремятся использовать химию в саду, но когда большое количество кустов смородины поражено, народные средства оказываются малоэффективными, рекомендуется использование фунгицидных препаратов Кинмикс, Неорон, Сульфарид, Топаз, Актеллик, помогающих бороться с неприятелями.