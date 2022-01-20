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Новые материалы от 19 января

ЧТОБЫ СЛИВЕ БЫЛО ХОРОШО...

Есть у слив неприятная особенность: чyть что не понравилось – сразу начинают осыпаться плоды. Причем так интенсивно, что можно лишиться всeго уpожая. Чтобы этoго не произошло, нaдо знать: как угодить сливe.

БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
Чаще вcего осыпаются сливы из-за личинoк пилильщика и сливовой плодожорки. В этом случае на плодах будут червоточины. Защитить урожай можно опрыскиванием Актарой или Конфидором. Правда сложность в том, что плодожорка дает три поколения за лето, поэтому и опрыскивать надо не менее трех раз.
А бывает, что на плодах нет никаких червоточин, но они все равно осыпаются. Причина в экзотическом вредителе сливы – толстоножке. Она откладывает яйца в косточку завязей. Спустя несколько недель плоды отваливаются без видимых повреждений. Если разрезать такой плод, то можно увидеть, что косточка разваливается на две части. От толстоножки проводят опрыскивание сразу после цветения и через две недели после первой обработки. Но главное – надо собирать опавшие плоды и закапывать в землю. Если собрать все, то химической обработки на следующий год не понадобится.

ПОЧВА ДЛЯ СЛИВЫ.
На сухих почвах сливы растут плохо. Плоды у них мельчают, быстро осыпаются. Поэтому приходится поливать не менее пяти раз за сезон. Причем при каждом поливе почву надо проливать до глубины 50-60 см. А за две недели до сбора урожая слив специалисты рекомендуют проводить хорошее увлажнение почвы. И настоятельно подчеркивают: чем лучше питание всего дерева – тем больше полноценной завязи на сливе сохраняется до полного созревания. К сожалению, на практике это далеко не всегда учитывается. Почему-то считается, что дерево способно само себя всем необходимым обеспечить. Но это возможно на хорошо заправленных, обихоженных в свое время почвах. На остальных – сливе порой не хватает самого необходимого, и это отрицательно сказывается на ее развитии и плодоношении.



УДОБРЕНИЕ СЛИВЫ.
Так, при недостатке у сливы азота не только уменьшается прирост, листья желтеют и уменьшаются в размере, но одновременно мало навязывается плодов и сильно осыпаются завязи.
Если недостает калия, осыпаются крупные завязи. Вывод опять предельно простой – слива нуждается в дополнительном питании, а потому следует постоянно кормить ее органическими и минеральными удобрениями, особенно на бедных почвах.
Опытные садоводы стараются внести под сливовые деревья в первой половине лета коровяк или подкормить их навозной жижей, раствором птичьего помета и другими быстродействующими удобрениями.

БОЛЕЗНИ СЛИВЫ.
Много ущерба наносит урожаю монилиоз. Если бока плода стягивают «синяки» – это он и есть. Против монилиоза широко применяют препараты Хорус и Скор. Заодно они помогут справиться с коккомикозом и дырчатой пятнистостью, от которых хоть и не осыпаются плоды, но сильно страдают побеги и листья.
ЧТОБЫ СЛИВЕ БЫЛО ХОРОШО...
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1 комментарий
Катерина
Катерина
2022-01-20 05:08:10
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думаю, если уж писать статью, то доводить дело до конца. Проблемы обозначены. А решение этих проблем не описано. Только в общих словах. Когда, сколько  и чем поливать-удобрять?.. Препараты и как их использовать от болезней? статья ни о чём получилась.

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