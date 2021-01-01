Полив клубники нашатырным спиртом от вредителей и болезней
Это простое аптечное средство уничтожает нематоду, личинки майского жука, а также всевозможные грибки и массу других вредителей. К тому же нашатырный спирт – отличная замена дорогим удобрениям.
После трёхкратного полива клубники и земляники раствором аммиака растения обильно цветут, не болеют.
Листья у обработанной таким способом клубники все абсолютно здоровые и крепкие. Ни какого намёка на гниль и пятнистость. Этот способ великолепно работает в тандеме с мульчированием сосновыми иголками, соломой и т.д.
После полива клубники нашатырным спиртом кусты нужно замульчировать
Дозировка
Первая обработка нашатырным спиртом клубники проводится ранней весной, как только появятся новые листочки.
10 литров воды.
1 пузырёк нашатырного спирта (аммиак 10%) объёмом 40 мл.
Обильно полить землю из лейки с дождевателем, чтобы раствор попал и на листья. Таким образом избавляемся от грибковых заболеваний на листьях, вредителей в земле.
Вторая обработка клубники и земляники нашатырным спиртом проводится после цветения.
10 литров воды
3 столовые ложки нашатырного спирта.
Третий раз клубнику поливают нашатырём после плодоношения. Дозировка такая же, как и в первый раз:
ведро воды
40 мл нашатырного спирта 10%.
После такой обработки клубника очень щедро плодоносит в следующем сезоне, не болеет.
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