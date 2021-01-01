Полив клубники нашатырным спиртом от вредителей и болезней

Защитить клубнику от вредителей и болезней, подкормить весной до цветения и сразу после плодоношения можно при помощи совершенно доступного всем нашатырного спирта.Это простое аптечное средство уничтожает нематоду, личинки майского жука, а также всевозможные грибки и массу других вредителей. К тому же нашатырный спирт – отличная замена дорогим удобрениям.После трёхкратного полива клубники и земляники раствором аммиака растения обильно цветут, не болеют.Листья у обработанной таким способом клубники все абсолютно здоровые и крепкие. Ни какого намёка на гниль и пятнистость. Этот способ великолепно работает в тандеме с мульчированием сосновыми иголками, соломой и т.д.После полива клубники нашатырным спиртом кусты нужно замульчироватьДозировкаПервая обработка нашатырным спиртом клубники проводится ранней весной, как только появятся новые листочки.10 литров воды.1 пузырёк нашатырного спирта (аммиак 10%) объёмом 40 мл.Обильно полить землю из лейки с дождевателем, чтобы раствор попал и на листья. Таким образом избавляемся от грибковых заболеваний на листьях, вредителей в земле.Вторая обработка клубники и земляники нашатырным спиртом проводится после цветения.10 литров воды3 столовые ложки нашатырного спирта.Третий раз клубнику поливают нашатырём после плодоношения. Дозировка такая же, как и в первый раз:ведро воды40 мл нашатырного спирта 10%.После такой обработки клубника очень щедро плодоносит в следующем сезоне, не болеет.