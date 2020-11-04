ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ ТЮЛЬПАНОВ

ВЫРАЩИВАНИЕ

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Сразу в начале весны, как только сойдет снег (а еще лучше по снегу), нужно подкормить тюльпаны химическими удобрениями — 15-30 г на 1 м2, но не более. Внося удобрения, постарайтесь не забыть, что тюльпаны плохо растут при повышенных концентрациях солей в почве и, поэтому следует вносить только половину той дозы, которая рекомендуется для луковичных культур. Я обычно подкармливаю тюльпаны нитроаммофоской или специальными удобрениями для садовых цветов: первая подкормка — по снегу, вторая — в начале бутонизации, третья – через неделю после цветения.По состоянию внешнего вида тюльпанов можно определить, каких элементов недостает в почве. Например, если не хватает азота, то у тюльпана листовые пластины становятся узкими и уже не в состоянии сохранять вертикальное положение. Стебли и листья, при этом, постепенно приобретают красный оттенок. При недостатке же в почве калия и фосфора по краям листьев тюльпана появляется сине-зеленая окраска.Основной весенний уход за тюльпанами заключается в удалении больных растений, причем, вместе с луковицей, корнями и прилегающей землей. При этом ямку заливают раствором марганцовки, который иногда рекомендуют подогревать до температуры 70-100оС.выращивание тюльпанов. Все агротехнические приемы — рыхление, прополка, подкормки, удаление больных и вирусных растений — необходимо проводить очень аккуратно, чтобы постараться не повредить листья и корни здоровых растений, ведь именно они «кормят» луковицу.У тюльпанов очень быстро растут листья, стебли, цветки и даже под землей идет активная работа по увеличению в размерах дочерней луковицы и закладываются внучатые луковицы. И этим объясняется их короткий период жизни. Эти стремительные процессы требуют большого количества питательных веществ и влаги в почве. Поэтому в период бутонизации и цветения, особенно при отсутствии дождей, необходимо регулярно поливать растения. А также для того, чтобы получить правильно сформированную крупную замещающую луковицу, поливать тюльпаны надо еще две недели после цветения.Чтобы на второй год получить большие цветы и чтобы луковица не распадалась на мелкие луковки, нельзя допускать появления семенной коробочки — когда цветок начнет вянуть, нужно сразу его удалить (оборвать руками, а не срезать ножом). При этом обязательно оставить на стебле не меньше двух листьев, ведь за их счет будут питаться будущий цветок и луковица.Тюльпаны любят солнце и хорошо дренированную, легкую почву. Как правило, луковицы выкапывают каждый год, но если вы посадите тюльпаны поглубже и не будете забывать подкармливать их во время роста и после цветения, то они могут расти на одном месте несколько лет. Я пересаживаю тюльпаны через 3-4 года.В июне, как только начнут желтеть листья, луковицы выкопать, просушить в тени и хранить до осени в коробках, подписав название сорта. Луковицы тюльпанов не выносят прямых солнечных лучей и, поэтому (хочу повторить еще раз) их надо сушить обязательно в тени, в хорошо проветриваемом месте.В сентябре приходит пора высаживать тюльпаны на гряды. Для этого делаем траншейки шириной 30 см и глубиной около 20 см. На дно насыпаем суперфосфат. Внимание! Напоминаю — ни в коем случае нельзя вносить под тюльпаны навоз (как и под все луковичные), так как это приводит к загниванию луковиц. Сначала раскладываем в траншейках крупные луковицы донцем вниз и слегка присыпаем землей. Затем между ними сажаем более мелкие и опять присыпаем, а по краям выкладываем деток. Сверху засыпаем оставшейся землей. При такой посадке грядки выглядят весной более декоративно и нет надобности выкапывать тюльпаны каждый год.В малоснежные зимы возможно сильное промерзание почвы на глубину до 20 см. Если температуру промерзания почвы до минус 4оС тюльпаны переживают без последствий и нормально цветут весной, то промерзание до минус 9оС чревато различными деформациями цветка. Поэтому после первых заморозков, когда почва на ночь подмерзает, а днем оттаивает лучше укрыть посадки тюльпанов торфом, перегноем, опилками или соломой слоем 10-15 см.Если луковицы тюльпанов проросли, но листья начинают желтеть и засыхать, то можно говорить о заболевании растения. Очень часто болезни распространяются после повреждений как корневым луковым клещем, медведкой, жуками-щелкунами, так и механических.Симптомами фузариозной гнили (фузариоза) являются: внезапное пожелтение и засыхание наземной части растения, луковицы начинают буреть и сохнуть, появляется слабый сероватый налет грибницы со спорами.Пенициллезная гниль проявляется следующим образом: чешуйки на поверхности луковицы начинают желтеть и затем быстро разрастается плотное голубовато-зеленое спороношение. Загнивание начинается с цветочных почек и цветоносов и очень часто луковица сгнивает полностью.Бактериальная гниль (бактериоз) развивается в основном как следствие повреждения корневым луковым клещом, который питается на донце и молодых корнях луковицы, иногда заболевание провоцируют также и нематоды. При этой болезни луковицы буреют и сгнивают, появляется неприятный запах.Одним из самых распространенных и опасных вирусных заболеваний тюльпанов считается вирус пестролепестности. Внешне он проявляется на лепестках тюльпанов в виде разнообразных полос и крапин, которые часто выглядят декоративно и необычно. Однако вирус поражает все части растения, замедляет обменные процессы, провоцирует задержку цветения и раннее пожелтение листьев.