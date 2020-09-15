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Новые материалы от 15 сентября

Как я сушу укроп на зиму за 4,5 минуты, без потери цвета 

Мы зелень любим, с лета я всегда заготавливаю разную зелень на зиму. Раньше я сушила укроп на газетке, на балконе, через несколько дней зелень высыхала, и при этом время от времени укроп нужно было переворачивать, чтобы он не заплесневел. Но, во-первых — несколько дней — это долго, и при этом цвет укроп всегда превращался из зеленого в бурый. В духовке цвет тоже меняется. И, наконец кто-то умный изобрел микроволновку! Вот именно в микроволновке можно высушить зелень на зиму за считанные минуты, и без потери цвета.

Для сушки не нужны твердые стебли (их можно пустить на приготовление малосольных огурчиков), поэтому в первую очередь я избавляюсь от них. Затем хорошенько промываю — просушивать необязательно, все равно в микроволновке вся влага испаряется! 

Дальше беру плоскую тарелку, которую можно поставить в микроволновку, застилаю ее обычными бумажными салфетками, и горкой закладываю подготовленный укроп. Укроп должен лежать свободно, без приминания. 
Сверху также прикрываю бумажными салфетками, и ставлю в микроволновку. Я устанавливаю таймер ровно на 4,5 минуты, при полной мощности (800). Если у вас послабже микроволновка, увеличьте время до 5 минут. 

И, вот что у меня получается… Цвет такой же зеленый, как и у свежего укропа, и он полностью высушен. 
Я храню высушенную зелень (а также некоторые специи) в маленьких стеклянных баночках. Но, прежде сушеный укроп я слегка крошу. Я надеюсь кому-нибудь понравится, и пригодится мой метод сушки зелени. 
Как я сушу укроп на зиму за 4,5 минуты, без потери цвета 
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Ирина
Ирина
00
2020-09-15 14:27:20
#

Хороший способ!

Наталья
Наталья
0+1
2020-09-15 17:28:28
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А можно посмотреть на сушёный укроп?

Оксана-ник
Оксана-ник
00
2020-09-15 17:47:29 (отредактировано)
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Да он и сам прекрасно сохнет, и стебли в т.ч., вот еще — микроволновку гонять.

татьяна
татьяна В ответ на Оксана-ник
00
2020-09-16 15:31:18
#

Да он и сам прекрасно сохнет, и стебли в т.ч., вот еще — микроволновку гонять.

а другую зелень так сушить можно?

Любовь
Любовь
00
2020-09-16 15:35:06
#

Спасибо за идею. Однако хотелось бы полюбоваться не только на свежий укроп (я про фото, которое Вы разместили). Показали бы результат: как говорится, фото ДО и ПОСЛЕ, чтобы мы смогли увидеть, что «Цвет такой же зеленый, как и у свежего укропа». 