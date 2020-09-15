Как я сушу укроп на зиму за 4,5 минуты, без потери цвета 

Мы зелень любим, с лета я всегда заготавливаю разную зелень на зиму. Раньше я сушила укроп на газетке, на балконе, через несколько дней зелень высыхала, и при этом время от времени укроп нужно было переворачивать, чтобы он не заплесневел. Но, во-первых — несколько дней — это долго, и при этом цвет укроп всегда превращался из зеленого в бурый. В духовке цвет тоже меняется. И, наконец кто-то умный изобрел микроволновку! Вот именно в микроволновке можно высушить зелень на зиму за считанные минуты, и без потери цвета.Для сушки не нужны твердые стебли (их можно пустить на приготовление малосольных огурчиков), поэтому в первую очередь я избавляюсь от них. Затем хорошенько промываю — просушивать необязательно, все равно в микроволновке вся влага испаряется!Дальше беру плоскую тарелку, которую можно поставить в микроволновку, застилаю ее обычными бумажными салфетками, и горкой закладываю подготовленный укроп. Укроп должен лежать свободно, без приминания.Сверху также прикрываю бумажными салфетками, и ставлю в микроволновку. Я устанавливаю таймер ровно на 4,5 минуты, при полной мощности (800). Если у вас послабже микроволновка, увеличьте время до 5 минут.И, вот что у меня получается… Цвет такой же зеленый, как и у свежего укропа, и он полностью высушен.Я храню высушенную зелень (а также некоторые специи) в маленьких стеклянных баночках. Но, прежде сушеный укроп я слегка крошу. Я надеюсь кому-нибудь понравится, и пригодится мой метод сушки зелени.