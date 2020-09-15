Как я сушу укроп на зиму за 4,5 минуты, без потери цвета
Для сушки не нужны твердые стебли (их можно пустить на приготовление малосольных огурчиков), поэтому в первую очередь я избавляюсь от них. Затем хорошенько промываю — просушивать необязательно, все равно в микроволновке вся влага испаряется!
Дальше беру плоскую тарелку, которую можно поставить в микроволновку, застилаю ее обычными бумажными салфетками, и горкой закладываю подготовленный укроп. Укроп должен лежать свободно, без приминания.
Сверху также прикрываю бумажными салфетками, и ставлю в микроволновку. Я устанавливаю таймер ровно на 4,5 минуты, при полной мощности (800). Если у вас послабже микроволновка, увеличьте время до 5 минут.
И, вот что у меня получается… Цвет такой же зеленый, как и у свежего укропа, и он полностью высушен.
Я храню высушенную зелень (а также некоторые специи) в маленьких стеклянных баночках. Но, прежде сушеный укроп я слегка крошу. Я надеюсь кому-нибудь понравится, и пригодится мой метод сушки зелени.
32
Хороший способ!
А можно посмотреть на сушёный укроп?
Да он и сам прекрасно сохнет, и стебли в т.ч., вот еще — микроволновку гонять.
Да он и сам прекрасно сохнет, и стебли в т.ч., вот еще — микроволновку гонять.
а другую зелень так сушить можно?
Спасибо за идею. Однако хотелось бы полюбоваться не только на свежий укроп (я про фото, которое Вы разместили). Показали бы результат: как говорится, фото ДО и ПОСЛЕ, чтобы мы смогли увидеть, что «Цвет такой же зеленый, как и у свежего укропа».