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Новые материалы от 11 января

СТАРЫЕ, ГРЯЗНЫЕ кухонные полотенца стали как НОВЕНЬКИЕ, подсмотрела РЕЦЕПТ у корейской домохозяйки

Elena
Elena
2022-01-10 16:06:42
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Друзья, очень простой, но действительно работающий рецепт стирки кухонных полотенец, без кипячения и утомительного застирывания.

✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится!!!

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9 комментариев
Лариса
Лариса
2022-01-11 09:16:27
+2

Это старый русский способ. Так моя бабушка делала, а мне больще 743

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Лариса
Лариса
2022-01-11 09:18:04
+1

Тройка откуда взялась не знаю, может вместо точки? Мне 74, скоро юбилей 75.

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Светлана
Светлана
2022-01-15 11:02:24
0

С днём рождения Вас и с юбилеем! Здоровья, мира и добра в Вашу жизнь! 

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Лариса
Лариса
2022-01-16 12:12:53
+1

Спасибо!!!

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Галина
Галина
2022-01-11 12:36:38
+1

Скопировать ютубовский ролик много труда и ума не нужно, а написать текст с описанием слабо ?!

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Лариса
Лариса
2022-01-16 12:11:03
0

У меня 3 инсульта, хожу с палочкой. Даже телефоном пользоваться трудно, забываю какие кнопки нажимать. У меня менингиома вдобавок, диабет и что-то еще. Мне Вас искренни жаль, если у Вас будет хотя бы 10% моих болезней.

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Галина
Галина
2022-01-16 15:19:44
+1

Лариса, я писала свой комментарий на постоянные копирования ютубовских роликов Еленой, но никак не в Ваш адрес. Если что-то опубликовалось иначе, то прошу извинить.   И здоровья Вам ! 

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Вера
Вера
2022-01-12 09:43:20
+2

Как же — без кипячения, если ставим на огонь и кипятим????

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Надежда
Надежда
2022-01-29 10:11:06
0

Может и хороший способ, но зачем вываривать чистые полотенца?

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