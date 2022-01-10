СТАРЫЕ, ГРЯЗНЫЕ кухонные полотенца стали как НОВЕНЬКИЕ, подсмотрела РЕЦЕПТ у корейской домохозяйки
Друзья, очень простой, но действительно работающий рецепт стирки кухонных полотенец, без кипячения и утомительного застирывания.
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Это старый русский способ. Так моя бабушка делала, а мне больще 743
Тройка откуда взялась не знаю, может вместо точки? Мне 74, скоро юбилей 75.
С днём рождения Вас и с юбилеем! Здоровья, мира и добра в Вашу жизнь!
Спасибо!!!
Скопировать ютубовский ролик много труда и ума не нужно, а написать текст с описанием слабо ?!
У меня 3 инсульта, хожу с палочкой. Даже телефоном пользоваться трудно, забываю какие кнопки нажимать. У меня менингиома вдобавок, диабет и что-то еще. Мне Вас искренни жаль, если у Вас будет хотя бы 10% моих болезней.
Лариса, я писала свой комментарий на постоянные копирования ютубовских роликов Еленой, но никак не в Ваш адрес. Если что-то опубликовалось иначе, то прошу извинить. И здоровья Вам !
Как же — без кипячения, если ставим на огонь и кипятим????
Может и хороший способ, но зачем вываривать чистые полотенца?