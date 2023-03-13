Как мне пшено помогает каждый год выращивать богатый урожай перца. Делюсь рецептом
Вырастить красивый и большой перец довольно непросто. Без хороших помощников тут не обойтись. Каждый сезон в выращивании перца мне помогает пшено.
Многие сейчас могут удивиться. Как это простая крупа может повлиять на рост овоща?! А оказывается, может! Сегодня я расскажу вам о нескольких небольших уловках, которые неоднократно были проверены на практике.
Борьба с муравьями
Возле моего перца постоянно было большое скопление муравьев. Избавится от них не помогали даже самые знаменитые методы. А вот пшено справилось с насекомыми за раз.
Достаточно будет посыпать ним землю возле перцев. И от муравьев не останется ни следа. Крупа отпугивает их получше всяческих ядов.
Эффективная подкормка
Пшено хорошо влияет на структуру почвы. С его помощью вы сможете улучшить плодородность своего грунта в несколько раз. Но чаще всего огородники используют пшено для подкармливания перца. В составе крупы содержится много полезных микроэлементов, которые очень необходимы овощным культурам.
Сразу хочу сказать, что для подкармливания почвы не используется пшено в сухом виде. Его необходимо заранее замочить в чистой воде.
Я беру пачку дешевой крупы и замачиваю ее в 5 литрах воды. Спустя сутки поливаю настоем из пшена грядки с перцем (если у вас большое количество грядок можете смешать настой с водой в равных пропорциях.
А отстоянное пшено я вношу в землю возле перцев. Под конец начинаю легонько разрыхлять почву. Проводить эту процедуру нужно аккуратно, чтобы ни в коем случае не повредить корни растения.
Какого результата стоит ожидать?
Я использую подкормку из пшена уже не первый год. И могу подробно рассказать вам какой результат она дает:
-перцы начинают выбрасывать цветки намного раньше положенного срока
-плоды вырастают очень крупными и красивыми
-количество урожая увеличивается в несколько раз
-вкус перца становится насыщенным
-повышается иммунитет саженцев (они становятся более устойчивыми к различным заболеваниям)
-грядки с перцем больше не атакуют муравьи
-собранный перец намного дольше сохранит свои свойства
Как видите, у такой простой подкормки целая гора преимуществ. Если вы никогда не сталкивались с ней, то непременно проверьте на своем огороде.
Пшено приятно удивит вас своей эффективностью. Тем более такая подкормка полностью натуральная и бюджетная. Пачка пшена обойдется вам примерно в 30 рублей. А результат будет просто невероятным!
Многие сейчас могут удивиться. Как это простая крупа может повлиять на рост овоща?! А оказывается, может! Сегодня я расскажу вам о нескольких небольших уловках, которые неоднократно были проверены на практике.
Борьба с муравьями
Возле моего перца постоянно было большое скопление муравьев. Избавится от них не помогали даже самые знаменитые методы. А вот пшено справилось с насекомыми за раз.
Достаточно будет посыпать ним землю возле перцев. И от муравьев не останется ни следа. Крупа отпугивает их получше всяческих ядов.
Эффективная подкормка
Пшено хорошо влияет на структуру почвы. С его помощью вы сможете улучшить плодородность своего грунта в несколько раз. Но чаще всего огородники используют пшено для подкармливания перца. В составе крупы содержится много полезных микроэлементов, которые очень необходимы овощным культурам.
Сразу хочу сказать, что для подкармливания почвы не используется пшено в сухом виде. Его необходимо заранее замочить в чистой воде.
Я беру пачку дешевой крупы и замачиваю ее в 5 литрах воды. Спустя сутки поливаю настоем из пшена грядки с перцем (если у вас большое количество грядок можете смешать настой с водой в равных пропорциях.
А отстоянное пшено я вношу в землю возле перцев. Под конец начинаю легонько разрыхлять почву. Проводить эту процедуру нужно аккуратно, чтобы ни в коем случае не повредить корни растения.
Какого результата стоит ожидать?
Я использую подкормку из пшена уже не первый год. И могу подробно рассказать вам какой результат она дает:
-перцы начинают выбрасывать цветки намного раньше положенного срока
-плоды вырастают очень крупными и красивыми
-количество урожая увеличивается в несколько раз
-вкус перца становится насыщенным
-повышается иммунитет саженцев (они становятся более устойчивыми к различным заболеваниям)
-грядки с перцем больше не атакуют муравьи
-собранный перец намного дольше сохранит свои свойства
Как видите, у такой простой подкормки целая гора преимуществ. Если вы никогда не сталкивались с ней, то непременно проверьте на своем огороде.
Пшено приятно удивит вас своей эффективностью. Тем более такая подкормка полностью натуральная и бюджетная. Пачка пшена обойдется вам примерно в 30 рублей. А результат будет просто невероятным!
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Как мне пшено помогает каждый год выращивать богатый урожай перца. Делюсь рецептом
Вырастить красивый и большой перец довольно непросто. Без хороших помощников тут не обойтись. Каждый сезон в выращивании перца мне помогает пшено. Многие сейчас могут удивиться. Как это простая крупа может повлиять на рост овоща?! А оказывается, может! Сегодня я расскажу вам о нескольких небольших уловках, которые неоднократно были проверены на практике. Борьба с муравьями Возле моего перца постоянно было большое скопление муравьев. Избавится от них не помогали даже самые знаменитые методы. А вот пшено сп...
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Кажись, не буду мудрствовать. Полью-ка дрожжевой настойкой, крапивой, кроличьим навозом и высажу несколько бархатцев рядышком. Как обычно.
Согласна с Вами, ерунда какая-то.
Да вот именно! Мне, наверное, ещё повезло, что куры не заметили таких щедрот и не забрались в теплицу. Ладно попробовала, и черт с ним, главное — не навредить. А то тут бывают советы, например, побрызгать растения водкой или — ещё круче! — кока-колой, чтобы тлю отпугнуть! Или дрожжи напихать в бочку коровяка!
У меня птички заметили, поэтому не знаю, сколько там муравьям досталось.
А вот с водкой и кока-колой опыт был положительный, тля погибала. Правда, после кока-колы листья были липкими.
Я тоже пробовала в прошлом году, мне понравилось, урожая было больше, чем в прошлые года.Так что я оценила
Чем бы дитя ни тешилось. лишь бы не плакало!!!!!!!!
Сколько людей, столько и мнений… Но на такой эксперимент точно не пойду) Опасаюсь, что мышиное племя активизируется
Полная ерунда, несколько лет назад прочитав такую рекомендацию, закупилась пшеном и применила(муравьев у меня хоть отбавляй), а они чхать хотели на пшено, как жили прекрасно на грядках, так и продолжили. Еще хочу сказать, что чем бы я их не травила уже 30 лет, они переходят с одного места на другое и потом в обратном порядке. Еще временно помогает кипяток, а так даже дорогостоящие препараты только на какое то время помощь. Успехов нам всем в борьбе с этими «паразитами».