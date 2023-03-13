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Новые материалы от 05 апреля

Как мне пшено помогает каждый год выращивать богатый урожай перца. Делюсь рецептом

Вырастить красивый и большой перец довольно непросто. Без хороших помощников тут не обойтись. Каждый сезон в выращивании перца мне помогает пшено.

Многие сейчас могут удивиться. Как это простая крупа может повлиять на рост овоща?! А оказывается, может! Сегодня я расскажу вам о нескольких небольших уловках, которые неоднократно были проверены на практике.

Борьба с муравьями
Возле моего перца постоянно было большое скопление муравьев. Избавится от них не помогали даже самые знаменитые методы. А вот пшено справилось с насекомыми за раз.

Достаточно будет посыпать ним землю возле перцев. И от муравьев не останется ни следа. Крупа отпугивает их получше всяческих ядов.

Эффективная подкормка
Пшено хорошо влияет на структуру почвы. С его помощью вы сможете улучшить плодородность своего грунта в несколько раз. Но чаще всего огородники используют пшено для подкармливания перца. В составе крупы содержится много полезных микроэлементов, которые очень необходимы овощным культурам.

Сразу хочу сказать, что для подкармливания почвы не используется пшено в сухом виде. Его необходимо заранее замочить в чистой воде.

Я беру пачку дешевой крупы и замачиваю ее в 5 литрах воды. Спустя сутки поливаю настоем из пшена грядки с перцем (если у вас большое количество грядок можете смешать настой с водой в равных пропорциях.

А отстоянное пшено я вношу в землю возле перцев. Под конец начинаю легонько разрыхлять почву. Проводить эту процедуру нужно аккуратно, чтобы ни в коем случае не повредить корни растения.

Какого результата стоит ожидать?
Я использую подкормку из пшена уже не первый год. И могу подробно рассказать вам какой результат она дает:

-перцы начинают выбрасывать цветки намного раньше положенного срока

-плоды вырастают очень крупными и красивыми

-количество урожая увеличивается в несколько раз

-вкус перца становится насыщенным

-повышается иммунитет саженцев (они становятся более устойчивыми к различным заболеваниям)

-грядки с перцем больше не атакуют муравьи

-собранный перец намного дольше сохранит свои свойства

Как видите, у такой простой подкормки целая гора преимуществ. Если вы никогда не сталкивались с ней, то непременно проверьте на своем огороде.

Пшено приятно удивит вас своей эффективностью. Тем более такая подкормка полностью натуральная и бюджетная. Пачка пшена обойдется вам примерно в 30 рублей. А результат будет просто невероятным!
Как мне пшено помогает каждый год выращивать богатый урожай перца. Делюсь рецептом
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Как мне пшено помогает каждый год выращивать богатый урожай перца. Делюсь рецептом
Вырастить красивый и большой перец довольно непросто. Без хороших помощников тут не обойтись. Каждый сезон в выращивании перца мне помогает пшено. Многие сейчас могут удивиться. Как это простая крупа может повлиять на рост овоща?! А оказывается, может! Сегодня я расскажу вам о нескольких небольших уловках, которые неоднократно были проверены на практике. Борьба с муравьями Возле моего перца постоянно было большое скопление муравьев. Избавится от них не помогали даже самые знаменитые методы. А вот пшено сп...
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8 комментариев
Дегтярева
Дегтярева
2023-03-13 13:44:23
+5

Честно попробовала в прошлом году. Сразу скажу, что ни одного муравья с воплями уносящего ноги с участка замечено не было. И ни одного перца как-то особо фигевшего от счастья тоже не было.  
Кажись, не буду мудрствовать. Полью-ка дрожжевой настойкой,  крапивой, кроличьим навозом и высажу несколько бархатцев рядышком. Как обычно. 

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Татьяна
Татьяна
2023-03-13 15:02:30
+1

Согласна с Вами, ерунда какая-то.

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Дегтярева
Дегтярева
2023-03-13 16:54:16
+1

Да вот именно! Мне, наверное, ещё повезло, что куры не заметили таких щедрот и не забрались в теплицу. Ладно попробовала, и черт с ним, главное — не навредить. А то тут бывают советы, например, побрызгать растения водкой или — ещё круче! — кока-колой, чтобы тлю отпугнуть! Или дрожжи напихать в бочку коровяка! 

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Людмила
Людмила
2023-03-13 20:53:35
0

У меня птички заметили, поэтому не знаю, сколько там муравьям досталось

А вот с водкой и кока-колой опыт был положительный, тля погибала. Правда, после кока-колы листья были липкими. 

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Ирина
Ирина
2023-03-13 23:53:58
0

Я тоже пробовала в прошлом году, мне понравилось, урожая было больше, чем в прошлые года.Так что я оценила

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Таисья
Таисья
2023-03-14 15:01:55
+2

Чем  бы   дитя  ни   тешилось.   лишь бы  не   плакало!!!!!!!!

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Светлана
Светлана
2025-04-05 13:58:41
+1

Сколько людей, столько и мнений… Но на такой эксперимент точно не пойду) Опасаюсь, что мышиное племя активизируется 

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Валентина
Валентина
2025-04-05 14:23:49
+1

Полная ерунда, несколько лет назад прочитав такую рекомендацию, закупилась пшеном и применила(муравьев у меня хоть отбавляй), а они чхать хотели на пшено, как жили прекрасно на грядках, так и продолжили. Еще хочу сказать, что чем бы я их не травила уже 30 лет, они переходят с одного места на другое и потом в обратном порядке. Еще временно помогает кипяток, а так даже дорогостоящие препараты только на какое то время помощь. Успехов нам всем в борьбе с этими «паразитами».

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