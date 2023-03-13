Как мне пшено помогает каждый год выращивать богатый урожай перца. Делюсь рецептом

Вырастить красивый и большой перец довольно непросто. Без хороших помощников тут не обойтись. Каждый сезон в выращивании перца мне помогает пшено.



Многие сейчас могут удивиться. Как это простая крупа может повлиять на рост овоща?! А оказывается, может! Сегодня я расскажу вам о нескольких небольших уловках, которые неоднократно были проверены на практике.



Борьба с муравьями

Возле моего перца постоянно было большое скопление муравьев. Избавится от них не помогали даже самые знаменитые методы. А вот пшено справилось с насекомыми за раз.



Достаточно будет посыпать ним землю возле перцев. И от муравьев не останется ни следа. Крупа отпугивает их получше всяческих ядов.



Эффективная подкормка

Пшено хорошо влияет на структуру почвы. С его помощью вы сможете улучшить плодородность своего грунта в несколько раз. Но чаще всего огородники используют пшено для подкармливания перца. В составе крупы содержится много полезных микроэлементов, которые очень необходимы овощным культурам.



Сразу хочу сказать, что для подкармливания почвы не используется пшено в сухом виде. Его необходимо заранее замочить в чистой воде.



Я беру пачку дешевой крупы и замачиваю ее в 5 литрах воды. Спустя сутки поливаю настоем из пшена грядки с перцем (если у вас большое количество грядок можете смешать настой с водой в равных пропорциях.



А отстоянное пшено я вношу в землю возле перцев. Под конец начинаю легонько разрыхлять почву. Проводить эту процедуру нужно аккуратно, чтобы ни в коем случае не повредить корни растения.



Какого результата стоит ожидать?

Я использую подкормку из пшена уже не первый год. И могу подробно рассказать вам какой результат она дает:



-перцы начинают выбрасывать цветки намного раньше положенного срока



-плоды вырастают очень крупными и красивыми



-количество урожая увеличивается в несколько раз



-вкус перца становится насыщенным



-повышается иммунитет саженцев (они становятся более устойчивыми к различным заболеваниям)



-грядки с перцем больше не атакуют муравьи



-собранный перец намного дольше сохранит свои свойства



Как видите, у такой простой подкормки целая гора преимуществ. Если вы никогда не сталкивались с ней, то непременно проверьте на своем огороде.



Пшено приятно удивит вас своей эффективностью. Тем более такая подкормка полностью натуральная и бюджетная. Пачка пшена обойдется вам примерно в 30 рублей. А результат будет просто невероятным!



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