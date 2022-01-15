КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ВИНОГРАД ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ!
В областях, изначально не приспособленных для выращивания этой вкуснейшей ягоды, чаще всего выбирают укрывной метод выращивания, для которого формирование винограда выполняют в виде бесштамбового четырехрукавного веера.
Полноценный виноградный куст, дающий стабильный урожаи, вырастает к четвертому году, но все предыдущее время он требует тщательного ухода.
Вне зависимости от того, когда проводится формирование куста винограда, его нужно своевременно и довольно обильно поливать, пасынковать, удалять сорняки, разрыхлять почву, подкармливать и опрыскивать от вредителей. Виноград отлично реагирует на внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений.
Первые шаги
Формирование винограда начинается с самого первого года его выращивания. Результатом первой вегетации должны стать два нормально развитых побега. Для этого его сажают в глубокую лунку и тщательно ухаживают. В первый год особенно важно хорошо поливать виноградный куст. Полив проводят в зависимости от почвы через каждые 7-14 дней по 3-4 ведра на каждый куст вплоть до начала августа. Чтобы добиться требуемого результата, следует постоянно проводить обломку молодых побегов длиной 2-5 см, оставляя всего два, наиболее сильных. В сентябре стоит провести их чеканку. Формировка винограда проводится и в октябре, когда его обрезают, оставляя на каждом побеге всего по 3 глазка. После этого виноград тщательно укрывают, не допуская его намокания и выпревания.
Формирование основных рукавов
Итогом второй вегетации должны стать четыре хорошо развитые лозы, поэтому перед тем как формировать виноград, нужно определиться с опорой. Обычно используют вертикальные одно- или двухплоскостные шпалеры. Именно на них будет опираться будущий куст. Дальнейшие работы после раскрытия напоминают первый год выращивания: пасынкование, защита от вредителей, полив и подкормка, прополка сорняков и рыхление почвы. В период с середины и до конца августа проводят чеканку, которая позволяет лозе лучше вызреть. Для этого до нормально развитого листа удаляют верхушку побега. Перед укрытием на зиму получившиеся рукава, наклоненные под углом менее 45°, обрезают на высоте 15-20 см выше первой проволоки шпалеры.
Полноценный куст
Третья вегетация должна сформировать полноценный куст, то есть в итоге привести к появлению на каждом рукаве двух лоз. Помимо уже привычных действий по уходу особое внимание нужно уделить регулировке плодоношения, так как в этом возрасте виноград начинает давать первые урожаи. Раскрыв и подвязав куст веером, формировка винограда продолжается. На каждом рукаве оставляется 2-3 побега, остальные же по мере появления обламываются. Это же касается и соцветий – 1 гроздь оставляется из расчета на 1 побег для мелкогроздного винограда, и из расчета на 2-3 побега – для крупногроздного. Обрезка в этот период также особая – формирующая плодовое звено, в которое входит сучок замещения (делается на уровне 3-4 глазков из нижней расположенной на рукаве лозы) и плодовая стрелка (расположенная выше лоза, обрезанная на уровне 6 глазков). Укрывают обрезанный виноград также тщательно, выбирая конец октября – начало ноября.
Результат труда
При соблюдении всех рекомендаций четвертая вегетация будет происходить уже с классически сформированным кустом. Раскрыв и подвязав рукава наклонно, а плодовые стрелки – горизонтально, можно приступать к знакомым действиям: полив и подкормка, удаление лишних побегов и соцветий, пасынкование и прореживание, чеканка и подвязка, профилактика вредителей. Очень важно именно на четвертый год не перегрузить куст, поэтому регулировке плодоношения нужно уделять больше внимания. Заканчивают четвертую вегетацию обрезкой классическим способом и тщательным укрыванием на зиму.
122
Дни рождения пользователей
Елена ВладимирКалендарь Дней рождений
TattjRW Ольга Надежда Александра Регина
arina5601480 лариса Владимир Раиса Танча Надежда Елена валентина
Сколько не пытаюсь понять формирование виноградного куста — ребус! Не картинок, ничего. Неопытным садовникам нереально понять
Статья для начинающих виноградарей выглядит простым набором слов, совершенно не понятно, тем более без сопровождения схемы.С меня (-)