Войти Зарегистрироваться Поиск
КонкурсыСад и огородЦветоводствоДелимся опытомНовостиДача, дом, участокМагазин садоводаИгра-обменБолталкаСтатьиПрочее
Новые материалы от 14 января

КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ВИНОГРАД ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ!

Многие начинающие виноградари задаются вопросом, как формировать виноград, чтобы он приносил большие, а главное постоянные урожаи. Ведь именно от правильного формирования куста винограда в первую очередь зависит его урожайность.

В областях, изначально не приспособленных для выращивания этой вкуснейшей ягоды, чаще всего выбирают укрывной метод выращивания, для которого формирование винограда выполняют в виде бесштамбового четырехрукавного веера.

Полноценный виноградный куст, дающий стабильный урожаи, вырастает к четвертому году, но все предыдущее время он требует тщательного ухода.

Вне зависимости от того, когда проводится формирование куста винограда, его нужно своевременно и довольно обильно поливать, пасынковать, удалять сорняки, разрыхлять почву, подкармливать и опрыскивать от вредителей. Виноград отлично реагирует на внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Первые шаги
Формирование винограда начинается с самого первого года его выращивания. Результатом первой вегетации должны стать два нормально развитых побега. Для этого его сажают в глубокую лунку и тщательно ухаживают. В первый год особенно важно хорошо поливать виноградный куст. Полив проводят в зависимости от почвы через каждые 7-14 дней по 3-4 ведра на каждый куст вплоть до начала августа. Чтобы добиться требуемого результата, следует постоянно проводить обломку молодых побегов длиной 2-5 см, оставляя всего два, наиболее сильных. В сентябре стоит провести их чеканку. Формировка винограда проводится и в октябре, когда его обрезают, оставляя на каждом побеге всего по 3 глазка. После этого виноград тщательно укрывают, не допуская его намокания и выпревания.



Формирование основных рукавов
Итогом второй вегетации должны стать четыре хорошо развитые лозы, поэтому перед тем как формировать виноград, нужно определиться с опорой. Обычно используют вертикальные одно- или двухплоскостные шпалеры. Именно на них будет опираться будущий куст. Дальнейшие работы после раскрытия напоминают первый год выращивания: пасынкование, защита от вредителей, полив и подкормка, прополка сорняков и рыхление почвы. В период с середины и до конца августа проводят чеканку, которая позволяет лозе лучше вызреть. Для этого до нормально развитого листа удаляют верхушку побега. Перед укрытием на зиму получившиеся рукава, наклоненные под углом менее 45°, обрезают на высоте 15-20 см выше первой проволоки шпалеры.

Полноценный куст
Третья вегетация должна сформировать полноценный куст, то есть в итоге привести к появлению на каждом рукаве двух лоз. Помимо уже привычных действий по уходу особое внимание нужно уделить регулировке плодоношения, так как в этом возрасте виноград начинает давать первые урожаи. Раскрыв и подвязав куст веером, формировка винограда продолжается. На каждом рукаве оставляется 2-3 побега, остальные же по мере появления обламываются. Это же касается и соцветий – 1 гроздь оставляется из расчета на 1 побег для мелкогроздного винограда, и из расчета на 2-3 побега – для крупногроздного. Обрезка в этот период также особая – формирующая плодовое звено, в которое входит сучок замещения (делается на уровне 3-4 глазков из нижней расположенной на рукаве лозы) и плодовая стрелка (расположенная выше лоза, обрезанная на уровне 6 глазков). Укрывают обрезанный виноград также тщательно, выбирая конец октября – начало ноября.

Результат труда
При соблюдении всех рекомендаций четвертая вегетация будет происходить уже с классически сформированным кустом. Раскрыв и подвязав рукава наклонно, а плодовые стрелки – горизонтально, можно приступать к знакомым действиям: полив и подкормка, удаление лишних побегов и соцветий, пасынкование и прореживание, чеканка и подвязка, профилактика вредителей. Очень важно именно на четвертый год не перегрузить куст, поэтому регулировке плодоношения нужно уделять больше внимания. Заканчивают четвертую вегетацию обрезкой классическим способом и тщательным укрыванием на зиму.
КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ВИНОГРАД ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ!
Мне нравится12
2
Добавить в закладки
2 комментария
Наталья
Наталья
2022-01-15 09:50:39
+2

Сколько не пытаюсь понять формирование виноградного куста — ребус! Не картинок, ничего. Неопытным садовникам нереально понять

Скопировать ссылку
Владимир Ш
Владимир Ш
2022-01-15 14:29:41
+2

Статья для начинающих виноградарей выглядит простым набором слов, совершенно не понятно, тем более без сопровождения схемы.С меня (-) 

Скопировать ссылку

Дни рождения пользователей

Елена Елена Владимир Владимир
TattjRW
TattjRW Ольга Ольга Надежда Надежда Александра Александра Регина Регина
arina5601480
arina5601480 лариса лариса Владимир Владимир Раиса Раиса Танча Танча Надежда Надежда Елена Елена валентина валентина
Календарь Дней рождений
Елена Елена Отзывы Виноград на Алтае. Опыт чайника.
7 часов назад
Elena Elena Комнатные растения Как вырастить ШИКАРНЫЕ ЦВЕТЫ своими руками
1 день назад
Elena Elena Советы Сильно ПРИГОРЕЛА ПОСУДА - 5 минут и нет ПРОБЛЕМЫ
1 день назад
Marina2000 Marina2000 Кулинария Простой салат из кильки в томатном соусе с вареным рисом
2 дня назад
Любовь Любовь Растения в дизайне сада Клематисы
2 дня назад
Любовь Любовь Растения в дизайне сада Княжики
2 дня назад
Любовь Любовь Растения в дизайне сада Княжики
2 дня назад
Любовь Любовь Растения в дизайне сада А у вас растут в саду клематисы?!
2 дня назад
Любовь Любовь Декоративные растения Так хочется весны !!!
2 дня назад
Любовь Любовь Разговоры на любые темы С новым годом ! Всем крепкого здоровья и чтоб у вас всё цвело и зеленело !!!
2 дня назад
Александр Александр Украшаем дом/участок своими руками Не спешите выкинуть пластиковые канистры.
2 дня назад
Юлька Юлька Плодовые деревья ​Кедровый стланик - карликовая суперморозостойкая (-60) сосна для дачи
3 дня назад
Юлька Юлька Овощи Анфельция - желатиновая водоросль
4 дня назад
Светлана Аниканова Светлана Аниканова Кулинария Мандариновый пирог, скорее сохраняйте его рецепт, он лучший!
4 дня назад
Elena Elena Советы ЧТО я ПРИДУМАЛА, чтобы не ВЫКИДЫВАТЬ грязные и жирные КУХОННЫЕ САЛФЕТКИ
5 дней назад