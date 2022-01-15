КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ВИНОГРАД ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ!

Многие начинающие виноградари задаются вопросом, как формировать виноград, чтобы он приносил большие, а главное постоянные урожаи. Ведь именно от правильного формирования куста винограда в первую очередь зависит его урожайность.В областях, изначально не приспособленных для выращивания этой вкуснейшей ягоды, чаще всего выбирают укрывной метод выращивания, для которого формирование винограда выполняют в виде бесштамбового четырехрукавного веера.Полноценный виноградный куст, дающий стабильный урожаи, вырастает к четвертому году, но все предыдущее время он требует тщательного ухода.Вне зависимости от того, когда проводится формирование куста винограда, его нужно своевременно и довольно обильно поливать, пасынковать, удалять сорняки, разрыхлять почву, подкармливать и опрыскивать от вредителей. Виноград отлично реагирует на внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений.Первые шагиФормирование винограда начинается с самого первого года его выращивания. Результатом первой вегетации должны стать два нормально развитых побега. Для этого его сажают в глубокую лунку и тщательно ухаживают. В первый год особенно важно хорошо поливать виноградный куст. Полив проводят в зависимости от почвы через каждые 7-14 дней по 3-4 ведра на каждый куст вплоть до начала августа. Чтобы добиться требуемого результата, следует постоянно проводить обломку молодых побегов длиной 2-5 см, оставляя всего два, наиболее сильных. В сентябре стоит провести их чеканку. Формировка винограда проводится и в октябре, когда его обрезают, оставляя на каждом побеге всего по 3 глазка. После этого виноград тщательно укрывают, не допуская его намокания и выпревания.Формирование основных рукавовИтогом второй вегетации должны стать четыре хорошо развитые лозы, поэтому перед тем как формировать виноград, нужно определиться с опорой. Обычно используют вертикальные одно- или двухплоскостные шпалеры. Именно на них будет опираться будущий куст. Дальнейшие работы после раскрытия напоминают первый год выращивания: пасынкование, защита от вредителей, полив и подкормка, прополка сорняков и рыхление почвы. В период с середины и до конца августа проводят чеканку, которая позволяет лозе лучше вызреть. Для этого до нормально развитого листа удаляют верхушку побега. Перед укрытием на зиму получившиеся рукава, наклоненные под углом менее 45°, обрезают на высоте 15-20 см выше первой проволоки шпалеры.Полноценный кустТретья вегетация должна сформировать полноценный куст, то есть в итоге привести к появлению на каждом рукаве двух лоз. Помимо уже привычных действий по уходу особое внимание нужно уделить регулировке плодоношения, так как в этом возрасте виноград начинает давать первые урожаи. Раскрыв и подвязав куст веером, формировка винограда продолжается. На каждом рукаве оставляется 2-3 побега, остальные же по мере появления обламываются. Это же касается и соцветий – 1 гроздь оставляется из расчета на 1 побег для мелкогроздного винограда, и из расчета на 2-3 побега – для крупногроздного. Обрезка в этот период также особая – формирующая плодовое звено, в которое входит сучок замещения (делается на уровне 3-4 глазков из нижней расположенной на рукаве лозы) и плодовая стрелка (расположенная выше лоза, обрезанная на уровне 6 глазков). Укрывают обрезанный виноград также тщательно, выбирая конец октября – начало ноября.Результат трудаПри соблюдении всех рекомендаций четвертая вегетация будет происходить уже с классически сформированным кустом. Раскрыв и подвязав рукава наклонно, а плодовые стрелки – горизонтально, можно приступать к знакомым действиям: полив и подкормка, удаление лишних побегов и соцветий, пасынкование и прореживание, чеканка и подвязка, профилактика вредителей. Очень важно именно на четвертый год не перегрузить куст, поэтому регулировке плодоношения нужно уделять больше внимания. Заканчивают четвертую вегетацию обрезкой классическим способом и тщательным укрыванием на зиму.