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Новые материалы от 27 декабря

Что сделать, чтобы малины было вдоволь

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх.

А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.

Мульчирование — обязательный прием при выращивании малины. Мульчирование в малиннике (мульчой для малины может служить что угодно: мелкий перепревший навоз, торф, древесные опилки, солома, др.) способствует сохранению влаги в почве. При мульчировании малины опилками весной придётся подкормить растения азотом. Я мульчирую малину навозом в любой форме. Мульча из навоза не только защищает корни малины, но ещё и кормит: дождевые черви быстро переводят навоз в биогумус — самое доступное удобрение для растений.

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить.

На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.
Что сделать, чтобы малины было вдоволь
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1 комментарий
Татьяна
Татьяна
2021-12-28 09:14:14
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Очень четкая, краткая и понятная информация. СПАСИБО.

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