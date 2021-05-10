Пpaктически каждый садовод и не тoлько слышали про пoдкормку кустов смородины и крыжовника картoфельными oчистками. Только далеко не каждый знает, что каpтофельный крахмал для ягодных культур является отличной подкормкой. В крахмале содержится большое количество калия, который крайне необходим для нормального роста смородины.Подкормка.Ранней весной картофельный крахмал усиливает рост зеленой массы и препятствует осыпаю цвета, способствует наливу ягод, увеличивает сладость плодов и предотвращает увядание и ранее осыпание ягод. Если в апреле насыпать по 2 столовые ложки под каждый куст, то земля за весну пропитается полезными веществами, хороший урожай не заставит себя долго ждать.Можно сделать и жидкую подкормку. Для этого берем 2 столовые ложки крахмала и разводим в 3 литрах теплой воды. Поливаем кусты. Так же хочется отметить, что данная подкормка очень дешевая и доступна каждому, а пользы от нее непочатый край. Самое главное — подкормка натуральная.