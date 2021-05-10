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Новые материалы от 10 мая

Cыплю под смородину весной по 2 ложки. Ягоды крупные и сладкие. Подкормка.

Пpaктически каждый садовод и не тoлько слышали про пoдкормку кустов смородины и крыжовника картoфельными oчистками. Только далеко не каждый знает, что каpтофельный крахмал для ягодных культур является отличной подкормкой. В крахмале содержится большое количество калия, который крайне необходим для нормального роста смородины.

Подкормка.
Ранней весной картофельный крахмал усиливает рост зеленой массы и препятствует осыпаю цвета, способствует наливу ягод, увеличивает сладость плодов и предотвращает увядание и ранее осыпание ягод. Если в апреле насыпать по 2 столовые ложки под каждый куст, то земля за весну пропитается полезными веществами, хороший урожай не заставит себя долго ждать.

Можно сделать и жидкую подкормку. Для этого берем 2 столовые ложки крахмала и разводим в 3 литрах теплой воды. Поливаем кусты. Так же хочется отметить, что данная подкормка очень дешевая и доступна каждому, а пользы от нее непочатый край. Самое главное — подкормка натуральная.
Cыплю под смородину весной по 2 ложки. Ягоды крупные и сладкие. Подкормка.
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5 комментариев
Nechaeva Olga
Nechaeva Olga
00
2021-05-10 19:39:46
#

Благодарю за рецепт подкормки

Надежда Антошкина
Надежда Антошкина
00
2021-05-10 19:53:52
#

2 ложки — это очень!!! мизерная доза. если хотите получить хороший урожай.

Елена
Елена В ответ на Надежда Антошкина
00
2021-05-11 07:21:59 (отредактировано)
#

2 ложки — это очень!!! мизерная доза. если хотите получить хороший урожай.

Надежда, а сколько тогда надо, скажите пожалуйста?

Желя
Желя
00
2021-05-11 04:29:13
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Отлично. Лучше, чем копить очистки.Особенно, когда хранить нЕгде

Люда Лим
Люда Лим
00
2021-05-11 07:46:20
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спасибо