Cыплю под смородину весной по 2 ложки. Ягоды крупные и сладкие. Подкормка.
Подкормка.
Ранней весной картофельный крахмал усиливает рост зеленой массы и препятствует осыпаю цвета, способствует наливу ягод, увеличивает сладость плодов и предотвращает увядание и ранее осыпание ягод. Если в апреле насыпать по 2 столовые ложки под каждый куст, то земля за весну пропитается полезными веществами, хороший урожай не заставит себя долго ждать.
Можно сделать и жидкую подкормку. Для этого берем 2 столовые ложки крахмала и разводим в 3 литрах теплой воды. Поливаем кусты. Так же хочется отметить, что данная подкормка очень дешевая и доступна каждому, а пользы от нее непочатый край. Самое главное — подкормка натуральная.
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Благодарю за рецепт подкормки
2 ложки — это очень!!! мизерная доза. если хотите получить хороший урожай.
2 ложки — это очень!!! мизерная доза. если хотите получить хороший урожай.
Надежда, а сколько тогда надо, скажите пожалуйста?
Отлично. Лучше, чем копить очистки.Особенно, когда хранить нЕгде
спасибо