Как вернуть деревьям былую силу. Три шага правильной обрезки!

Плодовые деревья дают хороший урожай, когда они молодые. Но начиная с 15-летнего возраста их плоды заметно мельчают, урожайность падает, а сами растения чаще болеют. Омолодить ваш сад поможет обрезка. Лучше всего ее делать, когда температура воздуха выше -5 оС.1.Первым делом нужно укоротить ствол (шаг 1) — его высота не должна превышать двух метров. Только пилите его так, чтобы срез был над какой-нибудь крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.2.После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, — они затеняют дерево и являются отличным рассадником болезней и вредителей (шаг 2). В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши — основные ветви должны смотреть наружу.3.Следующий этап — обрезка боковых скелетных ветвей (шаг 3). Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые смотрят из кроны наружу.Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 — 60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.После такой обрезки на дереве начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем сформировать плодовые ветви.