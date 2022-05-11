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Новые материалы от 10 мая

Удобрение из одуванчика от души накормит растения 

 
Хочу рассказать о своем секрете подкормки не только рассады, но и уже подросших растений. У нас что получается: начинаем подкармливать нашу рассаду сначала одним удобрением, затем другим, третьим и еще бесконечным количеством, чтобы растение получило все витамины. А вы не боитесь попросту залить и погубить так свои растения?! 
 
Сегодня хочу поделиться с вами рецептом своего супервитаминного удобрения, которое одним махом обогатит ваши насаждения всеми необходимыми микроэлементами – фосфором, железом, кальцием, калием и магнием. 
 
Рецепт прост: берем листья одуванчиков, накладываем целое ведро, можно даже немного утрамбовать, заливаем водой (я использую дождевую). Если у вас с дождями проблематично, можете взять обычную воду, главное, чтобы она была без хлорки, то есть нужно воду отстоять. Плотно накрываю ведро крышкой и делаю несколько отверстий, чтобы смесь «дышала». Оставляем на солнышке дней на 10-14. 
 
Если все сделаете правильно, то где-то на пятый шестой день от вашего ведра начнет исходить такой «приятный, изысканный» аромат свежего коровьего навоза. Через пару недель снимаем крышечку и используем. На 10-литровое ведро воды лью 700-граммовую баночку настойки из одуванчиков. 
 
И запомните никогда не лейте удобрение под сам корень, какое бы оно ни было, а то ваше растение «обалдеет» от такой концентрированной заботы и зачахнет. Лучше всего вносить подкормку после хорошего полива, в вечернее время.
Удобрение из одуванчика от души накормит растения 
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1 комментарий
Ирина
Ирина
2022-05-11 13:47:14
0

Спасибо! Попробую.

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