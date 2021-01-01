Натуральные стимуляторы образования корней

1. Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.2. Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.3. Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.4. Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.5. Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.