НЕОБЫЧНЫЕ ПОДКОРМКИ ДЛЯ ГОРТЕНЗИИ
Кефир
В 10-литровом ведре разбавляется 2 л кефира, льется строго под корень. Перед подкормкой нужно пролить куст водой в количестве 1 ведра.
Лимонная кислота и яблочный уксус
Гортензия любит подкисленную почву. Поэтому для подкисления применяют яблочный уксус (100 г на ведро воды). Если применить для подкормки лимонную кислоту, то потребуется 2 ст. ложки на 10 воды. Поливать нужно весь вегетационный период с интервалом 15-20 дней.
Марганцовка
Марганцовка богата калием, который укрепляет побеги, делает цветоносы пышнее, стебли делает гибкими.
Подходит слабо розовый раствор, в котором хорошо нужно размешать кристаллики, иначе не растворенная марганцовка пожжет корни растения. Не нужно делать его крепким. На один куст требуется 1 ведро с растворенной марганцовкой. Предварительно почву нужно пролить чистой водой.
Хлебные корки
Просто в теплую воду поместить хлебные корки, пока раствор не забродит. ⠀
32
2 л это что? Ложки или литр )
2 л это что? Ложки или литр )
Тут имеется ввиду 2 литра кефира развести в 10 литровом ведре с 8 литрами воды и этой смесью пролить под корень. Такая пропорция. Если куст небольшой, ему потребуется меньше подкормки. Делайте меньше воды и кефира. Удачи.
это понятно. Кислотность почвы определяет цвет. Если я хочу синий, то почвы должны быть щелочными или наоборот. У меня три куста, посаженные рядом. В прошлом году все были розовыми. В этом году один голубой, один — розовый и один беловатый. Я не подкармливала ничем. В следующем году хочу сохранить розовый цвет. Почва должна быть кислотной или щелочной?