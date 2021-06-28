НЕОБЫЧНЫЕ ПОДКОРМКИ ДЛЯ ГОРТЕНЗИИ 

КефирВ 10-литровом ведре разбавляется 2 л кефира, льется строго под корень. Перед подкормкой нужно пролить куст водой в количестве 1 ведра.Лимонная кислота и яблочный уксусГортензия любит подкисленную почву. Поэтому для подкисления применяют яблочный уксус (100 г на ведро воды). Если применить для подкормки лимонную кислоту, то потребуется 2 ст. ложки на 10 воды. Поливать нужно весь вегетационный период с интервалом 15-20 дней.МарганцовкаМарганцовка богата калием, который укрепляет побеги, делает цветоносы пышнее, стебли делает гибкими.Подходит слабо розовый раствор, в котором хорошо нужно размешать кристаллики, иначе не растворенная марганцовка пожжет корни растения. Не нужно делать его крепким. На один куст требуется 1 ведро с растворенной марганцовкой. Предварительно почву нужно пролить чистой водой.Хлебные коркиПросто в теплую воду поместить хлебные корки, пока раствор не забродит. ⠀