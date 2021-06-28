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НЕОБЫЧНЫЕ ПОДКОРМКИ ДЛЯ ГОРТЕНЗИИ 


Кефир
В 10-литровом ведре разбавляется 2 л кефира, льется строго под корень. Перед подкормкой нужно пролить куст водой в количестве 1 ведра.

Лимонная кислота и яблочный уксус
Гортензия любит подкисленную почву. Поэтому для подкисления применяют яблочный уксус (100 г на ведро воды). Если применить для подкормки лимонную кислоту, то потребуется 2 ст. ложки на 10 воды. Поливать нужно весь вегетационный период с интервалом 15-20 дней.

Марганцовка
Марганцовка богата калием, который укрепляет побеги, делает цветоносы пышнее, стебли делает гибкими. 
Подходит слабо розовый раствор, в котором хорошо нужно размешать кристаллики, иначе не растворенная марганцовка пожжет корни растения. Не нужно делать его крепким. На один куст требуется 1 ведро с растворенной марганцовкой. Предварительно почву нужно пролить чистой водой.

Хлебные корки
Просто в теплую воду поместить хлебные корки, пока раствор не забродит. ⠀
НЕОБЫЧНЫЕ ПОДКОРМКИ ДЛЯ ГОРТЕНЗИИ 
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3 комментария
Рыжик
Рыжик
0+1
2021-06-28 22:22:05
#

2 л это что? Ложки или литр ) 

Nechaeva Olga
Nechaeva Olga В ответ на Рыжик
00
2021-06-30 13:43:24
#

2 л это что? Ложки или литр ) 

Тут имеется ввиду 2 литра кефира развести в 10 литровом ведре с  8 литрами воды и этой смесью пролить под корень. Такая пропорция. Если куст небольшой, ему потребуется меньше подкормки.  Делайте меньше воды и кефира. Удачи.

Taiga
Taiga
00
2021-06-30 16:31:24
#

это понятно. Кислотность почвы определяет цвет. Если я хочу синий, то почвы должны быть щелочными или наоборот. У меня три куста, посаженные рядом. В прошлом году все были розовыми. В этом году один голубой, один — розовый и один беловатый. Я не подкармливала ничем. В следующем году хочу сохранить розовый цвет. Почва должна быть кислотной или щелочной? 