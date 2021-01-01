Как подкормить черную смородину

Наверное, нет такого дачника, который не посадил бы на своём участке хоть несколько кустов чёрной смородины. О пользе этих целебных ягод знают все. По количеству витаминов, минералов и полезных веществ чёрная смородина превзошла все известные человечеству ягоды. А вот сама культура неприхотлива и скромна — ничего, вроде, специального и не требует. Даже если вообще за ней не ухаживать, много лет она будет честно давать семье хозяина полезные ягоды.Но всё-таки, через 2 года после появления на участке кустов чёрной смородины надо обязательно начать уделять ей своё хозяйское внимание.Чем и когда нужно подкармливать чёрную смородинуРанней весной лучше всего подкормить азотными удобрениями. Для молодых кустов это будет примерно 40-50 г мочевины под каждое растение; потом, начиная с 4-го года количество мочевины советуют уменьшить до 25-40 граммов (да ещё и поделить на 2 подкормки).Осенью под каждый куст желательно внести от 2 до 4 кг органики (птичий помёт, компост, навоз), от 10 до 20 г сернокислого калия и примерно по 50 г суперфосфата. Этот набор считается основным удобрением, так как включает в себя все необходимые компоненты «смородинового питания»Жидкая подкормкаОпытные садоводы рекомендуют производить жидкую подкормку кустов чёрной смородины четыре раза в год — соответственно вегетационным периодам растения:первый раз — когда распускаются почки, начинается рост и цветение;вторую подкормку проводят сразу после цветения. В это время идёт усиленный рост, и растение «надо поддержать». От этого зависит величина прироста, а следовательно, и величина урожая;третью подкормку хорошо провести в период налива ягод (июнь — начало июля). В это время усиливается потребность плодоносящего куста в фосфоре и калии. Для подкормки подойдут любые комплексные удобрения;после сбора урожая, перед закладкой цветковых почек (конец июля — август) очень важно провести ещё одну подкормку — это будет залогом успешного плодоношения в следующем году. Но в этот период азотные удобрения рекомендуют исключить (они задерживают вызревание побегов).В зависимости от состава почвы на вашем участке, частота применения и количество удобрений будут, конечно, различаться. Чем беднее почвы — тем больше требуется их обогащать.Нормы и объёмыДля жидких органических подкормок применяют настой птичьего помёта (в концентрации 1:20), навозной жижи или коровяка (1:10). Замечательно, если у вас есть возможность сделать настой из зелёных сорных трав (зелёное удобрение) — его концентрация для подкормки 1:10.Для жидких минеральных подкормок в 10 литрах воды растворяют 20 граммов фосфорных и по 10 граммов калийных и азотных удобрений.Нормы жидких подкормок — примерно по 10 литров под куст.Внекорневые подкормкиОпытные садоводы рекомендуют в июне-июле проводить и внекорневые подкормки смородины микроэлементами. Для этого 5 граммов марганцовки, 3 грамма борной кислоты и 30-40 граммов медного купороса разводят по-отдельности в разной таре, а потом смешивают в 10 литрах воды. Этим раствором опрыскивают кусты смородины.Если не хватает времениСуществует, как всегда, и альтернативный способ снабжения смородины питательными веществами. Достаточно весной посеять в междурядьях люпин, горох, вику (сидеральные культуры), а осенью просто перекопать землю вместе со скошенной зеленью вокруг кустов.Особое мнениеУже более десятка лет мы на своём участке мульчируем почву под кустами смородины навозом из расчёта 3-5 кг на куст (можно делать это и другой органикой) — и вообще не вносим минеральных удобрений. А вот жидкие зелёные подкормки — это да, с удовольствием используем.Когда говорят: «Не красна изба углами, а красна пирогами», — имеют в виду, конечно, дом и семью. А значит, и дачу в том числе! Хороши мы будем, если дома все сыты и довольны, а на участке чахнут неполитые и неподкормленные зелёные братья… Все наши дачные культуры, а чёрная смородина особенно — кладовые нашего здоровья, и внимание и уход за ними обязательно отзовутся добрым урожаем, крупными душистыми целебными ягодами, которые помогут сохранить бодрость и силы на долгие годы.