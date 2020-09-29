Обработка сада осенью – эффективные приемы против болезней и вредителей

Осенью помимо сбора урожая у дачников есть еще одна немаловажная задача – подготовка сада к зиме. Чтобы в следующем году снова полакомиться плодами, важно правильно обработать растения и почву под ними от болезней и вредителей.Осенняя обработка сада включает в себя опрыскивание кроны кустов и деревьев инсектицидами (Актарой, Инта-Виром) и фунгицидами, перекопку почвы, внесение удобрений и защиту растений от грызунов. С наступлением холодов теплолюбивые культуры дополнительно укрывают спанбондом и мульчируют опилками, торфом, сухими листьями и другими материалами.Средства защиты от вредителейРанней осенью с деревьев снимают и сжигают ловчие пояса вместе с забравшимися туда гусеницами яблоневой плодожорки, долгоносиками и другими садовыми вредителями. С наступлением холодов насекомые для зимней спячки зарываются в почву приствольных кругов и под кору растений, поэтому первым делом следует очистить штамбы от старой коры, мха и лишайников, замазать раны садовым варом и побелить деревья специальным раствором с добавление медного купороса.Незадолго до наступления морозов штамбы плодовых деревьев нужно защитить от грызунов. Для этого ствол обвязывают еловым лапником, металлической сеткой, разрезанной пластиковой бутылкой или рубероидом.Чем опрыскивать кусты и деревья осеньюСреди садоводов наиболее популярна обработка растений после листопада 3%-ной бордоской жидкостью. Это средство помогает уничтожить опасные грибки – возбудителей парши, мучнистой росы, гнилей и других болезней. При помощи специального баллона под давлением или пульверизатора тщательно опрыскивают все плодовые деревья, ягодные кустарники (в том числе земляничник), а также многолетние декоративные культуры.После листопада, но не позднее конца октября крону кустов и деревьев и почву под ними опрыскивают раствором мочевины (карбамида). Для его приготовления 500-700 г препарата разводят в 10 л воды. Это отличная профилактика парши и пятнистостей.Яблоневый сад можно дополнительно опрыскать 5%-ным железным купоросом.Все опрыскивания проводят в сухую и безветренную погоду и не забывают о мерах безопасности. Во время обработки сада человек должен находиться в респираторной маске, резиновых перчатках, защитном халате и очках для предохранения глаз от попадания химикатов.Перекопка почвы осеньюПри подготовке грунта к зиме первым делом нужно убрать с участка все листья. В них могут обитать садовые вредители и грибковые споры (в частности, возбудители клястероспориоза и коккомикоза), поэтому не рекомендуется оставлять любую растительность на поверхности земли. После окончания листопада и тщательной уборки приступают к осенней перекопке почвы.Землю перекапывают с помощью острой лопаты на глубину 15-20 см в междурядьях и 10-15 см по проекции кроны кустарников и деревьев. Не слишком плотную почву достаточно прорыхлить граблями или плоскорезом Фокина.Во время этой процедуры необходимо удалить многолетние сорняки и появившиеся на поверхности грунта личинки вредителей. Затем рекомендуется внести фосфорные и калийные удобрения.Под каждую взрослую яблоню и грушу вносят 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия. Удобрения заделывают вместе с органикой либо насыпают в приствольный круг и поливают водой. Для сливы и вишни препараты нужно развести в пропорции 3 ст.л. суперфосфата на 10 л воды и 2 ст.л. сульфата калия на 10 л воды. Под каждое взрослое растение выливают 4-5 ведер полученного раствора. Благодаря этим удобрениям повысится зимостойкость растений.На обедненном участке рекомендуется внести в почву полуперепревший навоз, а при необходимости снизить кислотность грунта – еще и щелочь (молотый известняк, гашеную известь, доломитовую муку или древесную золу).Перекопку почвы проводите в сухую погоду, поскольку сырой грунт только уплотнится, вместо того чтобы стать рыхлым. И не втыкайте лопату под углом, ее нужно ставить строго вертикально к поверхности земли.Теперь вы знаете, как правильно опрыскивать растения и бороться с вредителями в саду. Но осенней обработки может быть недостаточно. Поэтому весной и летом профилактические мероприятия повторяют.