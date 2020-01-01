КАК БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ СМОРОДИНЫ

Если на листьях черной и красной смородины вы обнаружили красноватые вздутия, скорей всего, ваши растения были атакованы листовой галловой тлей. Вредитель этот довольно опасен и, если с ним не бороться, это может привести к потере урожая и последующей гибели растений.До середины лета тля питается соком листьев, а затем перелетает на траву, растущую по соседству. Осенью же преимущественно самки галловой тли вновь возвращаются на смородину для того чтобы отложить яйца. Избавиться от вредителя сложно, но можно.Для борьбы с ним используют раствор питьевой соды, который готовится следующим образом. Три ложки столовых соды необходимо растворить в десяти литрах воды, а затем опрыскайте растения. Обрабатывая растения старайтесь хорошенько смочить нижнюю часть листьев.Весной следующего года растения обработайте отваром ромашки аптечной, а затем раствором мыла (300г растворить в 10 литрах воды).Для того чтобы смородина не болела, выбирайте для молодых растений места хорошо освещенные и защищенные от ветра. Саженцы старайтесь приобретать в питомниках. При покупке растения тщательно осматривайте.Обработку растений настоями и отварами достаточно применять 2-3 раза в течение сезона. Первый раз обработайте до цветения, второй раз — после, и третий раз перед началом листопадного сезона. Обрабатывать растения необходимо вечером или днем в пасмурную погоду.